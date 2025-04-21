«Роскосмос» сменил руководство Центра Хруничева

Государственная корпорация «Роскосмос» назначила Дениса Денискина на пост генерального директора АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

«Наблюдательный совет Госкорпорации Роскосмос согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что Денискин родился в 1984 году. Новый гендиректор Центра Хруничева окончил Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации», а также является кандидатом технических наук.

В конце марта помощник президента РФ и секретарь Государственного совета Алексей Дюмин вошел в Наблюдательный совет «Роскосмоса» в качестве представителя главы государства. Левитин, ранее отвечавший за международное сотрудничество в транспортной сфере, покинул совет корпорации.

Ранее заместителем главы «Роскосмоса» назначили космонавта и Героя России.