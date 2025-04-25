К апрелю 2025 года Украина утратила треть поставленных западными странами истребителей F-16. Об этом заявил изданию InfoBRICS независимый военный аналитик Драго Боснич.

По оценке эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от стран НАТО не менее 27 истребителей F-16AM. На текущий момент в строю остаются не более 19 самолетов, считает Боснич. Как минимум три истребителя были сбиты, однако некоторые источники допускают, что их число может доходить до шести. Кроме того, несколько самолетов были уничтожены на земле, считает аналитик.

По словам Боснича, пилоты F-16 и обслуживающий персонал находятся под постоянной угрозой, поскольку эти самолеты являются приоритетными целями для российских Воздушно-космических сил. Уничтожение таких машин наносит удар по репутации западной оборонной промышленности, отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что даже после модернизации F-16AM уступают по ряду характеристик российским боевым самолетам, таким как МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30, которые оснащены более мощными радарами и дальнобойными ракетами, включая гиперзвуковую Р-37М, отличающуюся большой дальностью действия.

14 апреля издание Military Watch Magazine писало, что Украина потеряла еще один истребитель F-16 при неясных обстоятельствах. Авторы публикации подчеркнули, что причины происшествия не раскрыты. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «решительный и точный» ответ на потерю истребителя, подразумевая, что причиной инцидента стали российские войска, а не дружественный огонь или техническая проблема.

Ранее полковник Ходаренок назвал ошибкой руководства ВСУ уничтожение F-16 ракетой РФ.