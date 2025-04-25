Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно число утраченных ВСУ истребителей F-16

Аналитик Боснич: Украина потеряла треть полученных от Запада истребителей F-16
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

К апрелю 2025 года Украина утратила треть поставленных западными странами истребителей F-16. Об этом заявил изданию InfoBRICS независимый военный аналитик Драго Боснич.

По оценке эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от стран НАТО не менее 27 истребителей F-16AM. На текущий момент в строю остаются не более 19 самолетов, считает Боснич. Как минимум три истребителя были сбиты, однако некоторые источники допускают, что их число может доходить до шести. Кроме того, несколько самолетов были уничтожены на земле, считает аналитик.

По словам Боснича, пилоты F-16 и обслуживающий персонал находятся под постоянной угрозой, поскольку эти самолеты являются приоритетными целями для российских Воздушно-космических сил. Уничтожение таких машин наносит удар по репутации западной оборонной промышленности, отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что даже после модернизации F-16AM уступают по ряду характеристик российским боевым самолетам, таким как МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30, которые оснащены более мощными радарами и дальнобойными ракетами, включая гиперзвуковую Р-37М, отличающуюся большой дальностью действия.

14 апреля издание Military Watch Magazine писало, что Украина потеряла еще один истребитель F-16 при неясных обстоятельствах. Авторы публикации подчеркнули, что причины происшествия не раскрыты. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «решительный и точный» ответ на потерю истребителя, подразумевая, что причиной инцидента стали российские войска, а не дружественный огонь или техническая проблема.

Ранее полковник Ходаренок назвал ошибкой руководства ВСУ уничтожение F-16 ракетой РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами