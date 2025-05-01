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Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона на территории сельхозпредприятия повреждены стены склада. В селе Басово дрон повредил борт грузовика.

«На участке автодороги Валуйки — Вейделевка от удара дрона загорелась будка грузового автомобиля — сотрудниками МЧС возгорание ликвидировано. В городе Валуйки еще один FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждена цистерна», — говорится в сообщении.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в частный дом попал боеприпас: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор, рассказал глава региона.

В селе Новое в Волоконовском районе ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство — во дворе частного дома разрушены гараж и хозпостройка. В селе Тишанка также сгорел гараж и посечен фасад частного дома — так же после атаки беспилотника.

В селе Черемошное Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения — выбито окно, добавил Гладков.

До этого глава Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию региона почти 180 снарядами, 150 из этих атак пришлись на Краснояружский район.

Ранее в МИД заявили о недоговороспособности Украины после атаки на Алешки.

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