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Подполье заявило о массированном ударе по ВСУ под Красноармейском

Координатор Лебедев: ВС России нанесли массированный удар по ВСУ в Белицком
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России нанесли массированный удар по пунктам дислокации украинской армии в городе Белицкое под Красноармейском (Покровском) на северо-западе подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Нанесен массированный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе с применением ударных БПЛА «Герань» в городе Белицкое», — отметил он.

По данным Лебедева, атака произошла 28 апреля. Его информаторы насчитали свыше 20 взрывов.

Координатор подполья рассказал, что был поражен штаб Вооруженных сил Украины. В результате удара ликвидированы 12 офицеров и около 15 представителей сержантского состава, уточнил Лебедев.

Кроме того, под удар попала казарма с двумя ротами личного состава, добавил он.

Накануне командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб» сообщил, что украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала». Важность красноармейского узла обусловлена тем, что через него и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта, подчеркнул военнослужащий. Поэтому ВСУ держатся за данный участок также, как держались на Авдеевку на Донецком направлении, добавил он.

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