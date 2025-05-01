Подразделения Вооруженных сил России нанесли массированный удар по пунктам дислокации украинской армии в городе Белицкое под Красноармейском (Покровском) на северо-западе подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Нанесен массированный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе с применением ударных БПЛА «Герань» в городе Белицкое», — отметил он.

По данным Лебедева, атака произошла 28 апреля. Его информаторы насчитали свыше 20 взрывов.

Координатор подполья рассказал, что был поражен штаб Вооруженных сил Украины. В результате удара ликвидированы 12 офицеров и около 15 представителей сержантского состава, уточнил Лебедев.

Кроме того, под удар попала казарма с двумя ротами личного состава, добавил он.

Накануне командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб» сообщил, что украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала». Важность красноармейского узла обусловлена тем, что через него и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта, подчеркнул военнослужащий. Поэтому ВСУ держатся за данный участок также, как держались на Авдеевку на Донецком направлении, добавил он.

Ранее Зеленский назвал самые горячие участки фронта.