Глава Пентагона поручил оснастить армию США дальнобойными ракетами

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет распорядился реформировать американские вооруженные силы, в частности — оснастить их дальнобойными ракетами к 2027 году. Соответствующее заявление появилось на сайте Пентагона.

«Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году», — говорится в документе.

Кроме того, Пентагону предстоит избавиться от устаревшего оборудования и неэффективных программ, а также поставить в каждую дивизию беспилотники и средства ПВО к 2026 году. А к 2027-му ВС США должны обзавестись системой управления подразделениями на основе искусственного интеллекта.

Помимо этого, Пентагон заключил контракты с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls на общую сумму до $18,4 млрд на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения типа Virginia.

Ранее в Пентагоне объявили о закрытии программы равенства и инклюзивности в ведомстве.