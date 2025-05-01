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В США узнали о планах значительно нарастить использование беспилотников в армии

WSJ: армия США собирается увеличить применение беспилотников
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Janis Laizans/Reuters

Армия США планирует увеличить применение беспилотников. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи со ссылкой на военных аналитиков заявили, что Пентагон хочет оснастить каждую дивизию примерно 1 тыс. беспилотников и за счет этого избавиться от устаревшей аппаратуры. По данным журналистов, американские беспилотники изменили формат боевых действий, так как они могут не только помогать преодолевать оборону противника, но и лучше обнаруживать скрытые позиции врага.

Также корреспонденты добавили, что США планируют улучшить оснащение войск планшетами, обеспечить их подключение к интернету и вложить около $3 млрд в разработку технологий по борьбе с вражескими дронами. Общую сумму перевооружения американских войск эксперты оценили в $36 млрд, заключил журнал.

До этого американский журнал National Interest заявил о беспомощности ВСУ перед новейшим сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160М. В издании говорится, что использование российскими военными этих самолетов, как только будет налажено их массовое производство, окажет огромное влияние на исход украинского конфликта.

Ранее в США сообщили, что украинская система ПВО уничтожает свои же самолеты.

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