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ВС РФ ликвидировали группу украинских диверсантов на границе

РИА Новости: бойцы «Севера» уничтожили диверсионную группу ВСУ в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе со стороны Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север» в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Витязь».

По его словам, задачу выполнили бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ.

«Уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять «двухсотых» и один «трехсотый» диверсант», — уточнил «Витязь».

Он добавил, что российские разведчики сообщают о большом количестве польских наемников в рядах ВСУ. В частности, места их скопления были обнаружены у границы на территории Сумской области.

1 мая агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область отряды сил специальных операций Главного управления разведки министерства обороны Украины. Кроме того, в регион направили членов элитной бригады «Птицы Мадьяра».

Ранее украинская пограничная служба заявила о стремительном наступлении ВС РФ на город Сумы.

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