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На Украине сократили срок военной подготовки для бывших «ограниченно годных»

С 1 мая в ВСУ сократили срок военной подготовки для некогда «ограниченно годных»
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Срок базовой военной подготовки на Украине для граждан, которым в прошлом был присвоен статус «ограниченно годных» к службе в армии, сократили с 45 суток до одного месяца. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что в апреле 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, отменивший категорию «ограниченно годных» к военной службе. Жителей страны с соответствующим статусом обязали повторно пройти медицинскую комиссию и приступить к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

При этом с 1 мая текущего года срок базовой военной подготовки для таких граждан сократили до одного месяца. Ожидается, что бывшие представители категории «ограниченно годных» будут служить исключительно в тыловых частях. Речь идет о подразделениях логистики и связи, а также медицинских подразделениях и военных комиссариатах.

Как пишет агентство, нововведения коснутся как недавно призванных военных, так и граждан, уже прошедших обучение на кафедрах военной подготовки в университетах и институтах.

27 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование ВСУ начало забирать телефоны у бойцов перед отправкой на фронт. В частности, мобильных устройств лишают украинских солдат, которым предстоит выполнять задачи на Сумском направлении.

Ранее офицер ВСУ заставил подчиненных строить ему дом вместо службы в армии.

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