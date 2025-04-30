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В МИД РФ заявили о росте числа ударов ВСУ по мирному населению

Посол Мирошник: число ударов ВСУ по мирному населению выросло на 20-30%
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Алексей Куденко/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил агентству ТАСС, что число ударов украинских войск по мирному населению и гражданским объектам выросло с момента начала диалога России и США по урегулированию конфликта.

По словам дипломата, Украина только нагнетает ситуацию — в среднем количество ударов со стороны Вооруженных сил Украины и число пострадавших выросло на 20-30%.

Мирошник добавил, что Киев может организовать провокации на собственной территории с целью возложить ответственность на российские вооруженные силы.

«Как показывает опыт, «украинские постановщики» не ограничиваются в методах, организовывая удары, подставляя под них детей и беременных женщин, инициируя акты ядерного терроризма, подрывая многолюдные места общего пользования», — сказал посол.

29 апреля посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что отказ Украины от российского перемирия ко Дню Победы подтверждает ее стремление к доминированию в переговорах. По словам дипломата, Киев, поддерживаемый Великобританией, игнорирует международные инициативы, требуя подчинения собственным условиям.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский хочет 30-дневного перемирия.

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