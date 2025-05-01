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Крупную группу иностранных наемников ВСУ заметили на юге ДНР

ТАСС: Киев перебросил крупную группу иностранных наемников на юг ДНР
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Alex Babenko/AP

Киев разместил у линии фронта на Южно-Донецком направлении крупную группу иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«К линии фронта на Южно-Донецком направлении переброшены иностранные наемники. Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — уточнили силовики.

По словам собеседников агентства, все они принимают участие в боях в составе 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Присутствие иностранных наемников в этой бригаде также подтвердили ТАСС сдавшиеся в плен украинские солдаты.

До этого наемник из Испании Жоан Эстевез, который воевал на стороне ВСУ полгода в 2023 году, пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах украинской армии. В интервью газете Periodico он сообщил, что неподготовленных наемников отправляют на заранее провальные миссии, используя их как «пушечное мясо».

Кроме того, военный рассказал об обмане с зарплатами. Поначалу он получал €3-3,5 тысячи в месяц, но со временем выплата уменьшалась до €1,5 тысяч, остальную сумму Киев платил только за нахождение в опасной зоне.

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал о состоянии украинских военных.

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