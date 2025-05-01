В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом заявило издание «Общественное. Новости».

Подробности произошедшего не приводятся.

При этом в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу.

До этого стало известно об ударе по военным ВСУ у аэропорта Борисполь. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после нескольких взрывов загорелся лес поблизости. Была сильная детонация, возможно, из-за горюче-смазочных материалов, которые завезли для военной техники.

В ночь на 1 мая в Харькове на востоке Украины произошло несколько взрывов. По словам главы областной военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, беспилотник атаковал Киевский район.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ ликвидировали группу украинских диверсантов на границе.