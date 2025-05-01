В Харькове прогремели взрывы на фоне налета БПЛА

В Харькове на востоке Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По словам начальника областной военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, вражеский беспилотник ударил по Киевскому району. Там начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Чиновник призвал местных жителей не снимать и не выкладывать работу систем ПВО (противовоздушной обороны), а также верить в ВСУ.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о нескольких взрывах в городе. Чиновник попросил горожан оставаться в укрытиях. Отдельно он упомянул Хаджибейский район Одессы. В городе и области до 0:38 действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.