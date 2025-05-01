Бойцы «Ахмата» во время разведки наткнулись на пусковые установки для украинских БПЛА

В селе Турья в Сумской области бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили и уничтожили расположение пусковых установок для беспилотников ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, оборудованные антеннами установки заметила во время разведки группа «Хохла». Они были ликвидированы «быстро, четко и по всем правилам военного жанра».

До этого Кадыров сообщил о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области. По его словам, утром во вторник, 22 апреля, враг попытался прорваться через государственную границу. Бойцы группы «Аида» из «Ахмата» провели упреждающее минирование, что позволило сорвать план противника. В ходе атаки боевая бронемашина ВСУ подорвалась на минном заграждении. Она была добита ударом с оптоволоконного дрона. Тогда чиновник тоже отметил, что бойцы спецназа выполнили свою работу профессионально, быстро и с максимальной эффективностью.

Ранее стало известно о введении в ВСУ «видеоигровой» системы поощрения.