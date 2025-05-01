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Подполье заявило о конфискации жилья у русскоязычных жителей Херсона

РИА Новости: ВСУ отбирают жилье у русскоязычного населения Херсона
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Roman Chop/AP

Украинские военные отбирают жилье у русскоязычного населения Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

Собеседник агентства пояснил, что бойцы ВСУ могли поступать с русскоязычными собственниками домов очень жестоко.

«При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское», — добавил он.

Отмечается, что активнее всего в конфискации имущества русскоязычного населения участвуют выходцы с Западной Украины. Представитель подполья уточнил, что Херсон насильно заселяют людьми с Запада страны.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова говорила, что представители правозащитных организаций и деятели культуры на Западе никак не отреагировали на угрозы в адрес русскоязычных детей, проживающих на территории Украины. Таким образом она прокомментировала слова украинского актера Богдана Бенюка, который призвал бить детей прутом за использование русского языка. По его мнению, только так ребенок сможет «на веки вечные» забыть русский язык.

Ранее украинская писательница осудила жителей Киева за использование русского языка.

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