Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец призвал внести беспилотник ВТ-40 в Книгу рекордов Гиннесса

Боец «Мазута»: в Книгу рекордов Гиннесса пора внести беспилотник ВТ-40
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотник коптерного типа ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС заявил командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр» с позывным «Мазута».

«Коптер ВТ-40 пора уже заносить в Книгу рекордов Гиннесса, по поражению, по использованию», — сказал военный.

«Мазута» добавил, что ВТ-40 отличается своей эффективностью. По словам командира, «Бумеранги» и беспилотники самолетного типа «Молния-2» также успели хорошо себя зарекомендовать.

23 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии. Глава государства отметил, что на фронт в прошлом году было поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.

28 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ за 2024 год втрое нарастила производство беспилотников и продолжит увеличивать их производство. По его словам, сейчас в создании беспилотных систем в РФ участвуют свыше 600 компаний.

Ранее российские военные использовали в Одессе уникальные дроны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами