Российский боец призвал внести беспилотник ВТ-40 в Книгу рекордов Гиннесса

Беспилотник коптерного типа ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС заявил командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр» с позывным «Мазута».

«Коптер ВТ-40 пора уже заносить в Книгу рекордов Гиннесса, по поражению, по использованию», — сказал военный.

«Мазута» добавил, что ВТ-40 отличается своей эффективностью. По словам командира, «Бумеранги» и беспилотники самолетного типа «Молния-2» также успели хорошо себя зарекомендовать.

23 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии. Глава государства отметил, что на фронт в прошлом году было поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.

28 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ за 2024 год втрое нарастила производство беспилотников и продолжит увеличивать их производство. По его словам, сейчас в создании беспилотных систем в РФ участвуют свыше 600 компаний.

Ранее российские военные использовали в Одессе уникальные дроны.