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Стало известно о переброске элитных отрядов ВСУ в Сумскую область

ТАСС: в Сумскую область перебросили отряды ССО, ГУР и «Птиц Мадьяра»
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Roman Chop/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область отряды сил специальных операций (ССО), Главного управления разведки (ГУР) минобороны и бригаду БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На севере Сумского района Сумской области сегодня действуют сводные подразделения украинских десантников, морпехов, штурмовые и мотопехотные части, в том числе 67-й отдельной механизированной бригады (бывший «Правый сектор» (организация запрещена в России)), а также отряды ССО, ГУР, СБУ и нацгвардии», — сказали силовики.

30 апреля Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские бойцы на Волчанском направлении уничтожили штурмовую группу элитного спецназа ВСУ. Речь идет об украинских военных из сформированного в апреле прошлого года 6-го отдельного полка специального назначения «Рейнджер».

1 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в настоящее время Вооруженные силы России планомерно продвигаются в Сумской области. При этом, по его словам, украинские войска активно возводят оборонительные рубежи и фортификационные сооружения.

Ранее российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в одной из областей.

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