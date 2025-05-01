Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были брошены командованием, сдались в плен бойцам 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российских войск в селе Горналь в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки «Север» с позывным «Витязь».

«У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года», — сказал офицер.

По словам «Витязя», украинские военные были заброшены на территорию российского региона из города Сумы. Они находились в Горнале четыре дня, после чего их взяли в плен, отметил военный.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от ВСУ населенный пункт Горналь. Также он доложил, что операция по освобождению Курской области от украинских войск завершена.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.