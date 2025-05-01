Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Гусев: системы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал глава региона.

24 апреля Гусев сообщил, что российские силы ПВО уничтожили около десяти беспилотников над Воронежской областью. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

18 апреля губернатор Воронежской области заявил, что в регионе сбили 17 украинских беспилотников. Гусев призвал жителей не приближаться к сбитым дронам.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотник атаковал центр Энергодара.