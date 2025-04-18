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В Воронежской области сбили более полутора десятков украинских БПЛА

Гусев сообщил о 17 сбитых над Воронежской областью украинских БПЛА
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Воронежской области сбили 17 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома», — написал Гусев, отметив, что к настоящему моменту повреждение газопровода удалось устранить.

Он предупредил, что в регионе сохраняется угроза налета украинских беспилотников, и призвал жителей Воронежской области не приближаться к сбитым беспилотникам.

Также временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены ночью в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области.

12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Ростовской областью 13 БПЛА.

Ранее в российском регионе восстановили энергосбережение после атаки БПЛА.

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