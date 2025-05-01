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Мэр Одессы призвал горожан спрятаться в укрытиях

В Одессе произошли взрывы
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Телеграм-канал «WarGonzo»

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о нескольких взрывах в городе.

Чиновник призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Отдельно он упомянул Хаджибейский район Одессы. В городе и области до 0:38 действовала воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

В ночь на 29 апреля СМИ писали о взрывах в украинской столице. Там тоже действовала воздушная тревога. По сведениям Telegram-канала «Инсайдер Киев», над городом появились беспилотники. Обломки одного из дронов упали в Деснянском районе. В результате загорелся частный дом и несколько автомашин. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.

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