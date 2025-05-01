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Стало известно о технических проблемах у первого доставленного в Болгарию из США F-16

ВВС Болгарии: у первого доставленного из США F-16 возникли технические проблемы
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Piroschka van de Wouw/Reuters

С первым полученным Болгарией американским самолетом F-16 Block 70 возникли технические проблемы. Об этом заявил командующий болгарскими военно-воздушными силами генерал-майор Николай Русев.

По его словам, после приземления истребителя было зафиксировано отклонение в работе одной из его систем. При этом генерал подчеркнул, что это не значит, что F-16 сломался.

Русев отметил, что новый самолет еще окончательно не принят на вооружение, эта весьма длительная процедура, предусматривающая техническую и летную приемку.

В апреле 2024 года Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало поправки к договору о приобретении в США партии истребителей F-16 Block 70. По обновленному графику поставок самолетов они должны быть поставлены в конце первого квартала 2025 года и завершиться к его концу.

В 2022 году американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin начала производство истребителей F-16, заказанных Болгарией и Словенией.

Ранее стало известно число утраченных ВСУ истребителей F-16.

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