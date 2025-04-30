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ВС РФ тремя залпами из миномета уничтожили 16 украинских бойцов в ДНР

РИА: военные РФ уничтожили 16 украинских бойцов в ДНР тремя залпами из миномета
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России тремя точными залпами из миномета ликвидировали 16 бойцов ВСУ в районе Песчаного в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты 74-й бригады группировки ВС РФ «Север» Бориса Дамьяновича.

По его словам, когда российские военные закрепились в одном из зданий на территории промзоны Песчаного, украинцы прислали подкрепление — две группы по восемь человек.

В итоге по ним ударил минометный расчет. При этом подразделение било по позициям ВСУ, которые находились буквально за углом здания, в котором находились бойцы РФ.

Отмечается, что после этого украинская армия оставила попытки занять здание.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы совершили рывок и закрепились на трех новых позициях в городе Часовом Яре в Донецкой народной республике. По его словам, сейчас российские подразделения оттесняют формирования ВСУ в западном направлении.

Ранее на Украине сообщили о стремительном наступлении ВС РФ на Сумы.

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