Хуситы сообщили об ударе по авианосцу США Carl Vinson

Представитель йеменских хуситов заявил, что по американскому авианосцу Carl Vinson в Аравийском море Вооруженными силами Йемена был нанесен удар. Об этом сообщает Al Masirah.

По его словам, операция была проведена также против сопровождающих авианосец военных кораблей. Он утверждает, что для этого использовалось несколько дронов.

США с середины марта ежедневно наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Боевые действия были начаты после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.

Штаты воюют с хуситами не только нанесением ударов, но и введением ограничений. Так, США ввели санкции в отношении трех судов за связи с хуситами

30 апреля правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты. Йеменские повстанцы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее хуситы заявили об атаке на военный объект Израиля.