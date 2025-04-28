США ввели санкции в отношении трех судов за связи с хуситами

Минфин США ввел санкции в отношении трех судов и их владельцев за связи с хуситами

Минфин США ввел санкции в отношении трех судов и их владельцев за связи с группировкой «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эти меры подчеркивают нашу приверженность подорвать усилия хуситов в осуществлении их атак, которые служат дестабилизирующим фактором в регионе», — сообщили в Минфине.

В министерстве также добавили, что США продолжат всеми средствами наказывать всех, кто продолжает помогать хуситам.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты. Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. На тот момент президент Штатов Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее хуситы сообщили об ударах по авианосцам США в Красном море.