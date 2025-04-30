Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин передал привет участвующим в СВО танкистам

Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады
close
РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее послание глава государства передал бойцам во время беседы с Героем РФ Балданом Цыдыповым, пишет РИА Новости.

Путин поинтересовался у военного, как настроение у его сослуживцев. Цыдыпов сообщил Путину, что настроение у них отличное. Тогда российский лидер попросил передать им привет.

Кроме того, глава государства удивился, что 26-летний Цыдыпов в столь молодом возрасте не только сам побывал на фронте, но и работает с еще более юными гражданами. Герой России рассказал, что проводит много встреч со школьниками и студентами, которым рассказывает правду о происходящем в зоне СВО «из первых уст».

Балдан Цыдыпов служил в мотострелковом батальоне Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады. Он получил звание Героя России после того, как спас жизни сослуживцев.

В марте 2022 года во время боев в зоне СВО его боевая машина замыкала колонну, когда противник открыл огонь. Цыдыпов взял удар на себя, прикрыв отход российской техники. В результате его героического поступка спаслись 150 человек. Также военный награжден орденом Мужества.

Ранее Путин поблагодарил корейцев, принимавших участие в освобождении Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами