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Главком ВСУ рассказал, что ВС России увеличили интенсивность действий на фронте

Сырский: ВС РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России значительно увеличила интенсивность боевых действий на фронте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Основные усилия российские военнослужащие сосредоточили на Покровском направлении», — написал он.

Их целью, по мнению Сырского, является выход на границу Днепропетровской области.

До этого сообщалось, что Сырский проговорился о необходимости ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек. 9 апреля он заявил, что украинским вооруженным силам необходимо использовать цифровизацию для призыва 30 тыс. новобранцев в месяц. По его словам, когда «процесс оцифрован», власти будут знать местонахождение граждан.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее карьере Сырского предрекли конец после освобождения Курской области.

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