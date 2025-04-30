Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор сравнил самые большие потери во время Афганской войны и статистику СВО

Военкор Сладков сравнил потери за бой в ущелье Хазара и статистику СВО
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил самые большие потери за один бой во время Афганской войны со статистикой специальной военной операции (СВО) на Украине. Своими выводами он поделился в Telegram-канале.

Журналист напомнил, что ровно 39 лет назад произошел бой в ущелье Хазара, в котором войска Советского Союза понесли самые большие потери, лишившись 86 солдат.

«По меркам СВО это тривиальная статистика. Но в этой истории много необычного», — написал военкор.

Он отметил, что спустя годы так и не удалось найти командира, который отдал приказ батальону спуститься с гор в губительное ущелье.

Также Сладков рассказал, что во время своего расследования общался с бывшим афганским генералом, который командовал обороной Панджшера и перешел на сторону моджахедов, и с полевым командиром, устроившим засаду на «Королевский батальон». Военкор признался, что после их рассказов о героизме советских военных, стал еще больше гордиться тем, что он русский.

«Из побед и силы духа прошлого вырастают наши сегодняшние победы», — заключил он.

До этого военкор Сладков заявил, что высокая боеготовность ВС РФ снизит агрессивность стран НАТО и отобьет у них желание атаковать РФ и проводить учения у Калининграда.

Также журналист отметил, что если украинский конфликт будет заморожен без устранения угрозы национализма и милитаризма, то Россию ждет его повторение через какое-то время.

Ранее военкор Сладков заявил, что Украину ждет обрушение во всех смыслах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами