Военкор Сладков сравнил потери за бой в ущелье Хазара и статистику СВО

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил самые большие потери за один бой во время Афганской войны со статистикой специальной военной операции (СВО) на Украине. Своими выводами он поделился в Telegram-канале.

Журналист напомнил, что ровно 39 лет назад произошел бой в ущелье Хазара, в котором войска Советского Союза понесли самые большие потери, лишившись 86 солдат.

«По меркам СВО это тривиальная статистика. Но в этой истории много необычного», — написал военкор.

Он отметил, что спустя годы так и не удалось найти командира, который отдал приказ батальону спуститься с гор в губительное ущелье.

Также Сладков рассказал, что во время своего расследования общался с бывшим афганским генералом, который командовал обороной Панджшера и перешел на сторону моджахедов, и с полевым командиром, устроившим засаду на «Королевский батальон». Военкор признался, что после их рассказов о героизме советских военных, стал еще больше гордиться тем, что он русский.

«Из побед и силы духа прошлого вырастают наши сегодняшние победы», — заключил он.

До этого военкор Сладков заявил, что высокая боеготовность ВС РФ снизит агрессивность стран НАТО и отобьет у них желание атаковать РФ и проводить учения у Калининграда.

Также журналист отметил, что если украинский конфликт будет заморожен без устранения угрозы национализма и милитаризма, то Россию ждет его повторение через какое-то время.

Ранее военкор Сладков заявил, что Украину ждет обрушение во всех смыслах.