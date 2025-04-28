В зоне СВО на одном из возможных направлений наступления ВСУ сержант Максим Кузин под огнем БПЛА, минометов и артиллерии противника оборудовал минно-взрывные заграждения, а на обратном пути ликвидировал вражеского снайпера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

В ведомстве заявили, что на следующий день в результате действий Кузина ВСУ потеряли две боевые бронемашины и большое количество пехоты. В результате украинская сторона не смогла ввести в бой свои резервы, а мотострелки РФ заняли новые позиции.

Минобороны также рассказало о действиях командира отряда «Барс-2» Ивана Левина, который вместе с подчиненными сорвал атаку ВСУ. Для этого он распорядился ударить из артиллерии по перестраивающимся в боевой порядок солдатам ВСУ.

В начале апреля стало известно, что командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек» встал после ранения и ликвидировал снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стрелял в него. Инцидент случился в поселке Опытное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут). Гаспарян заявил, что вместе со своей группой прикрывал из пятиэтажного дома товарищей от пулеметчика ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинская «Баба-Яга» снабжала ВС РФ конфетами и табаком.