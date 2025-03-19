Военный блогер сообщил о ликвидации двух украинских командиров в Харьковской области

Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали двух украинских командиров на Купянском и Липцовском направлениях в Харьковской области. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе были ликвидированы командиры роты 114 бригады ТрО Владислав Маевка и командир роты Виктор Антонов из 15 бригады нацгвардии.

До этого в министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. По данным ведомства, в районах пунктов Волчанск и Казачья Лопань украинские подразделения потеряли до 90 военнослужащих. Также был уничтожен склад боеприпасов и 18 автомобилей.

Также подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое положение. Бои шли в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб в Донецкой Народной Республике. Там ВСУ потеряли более 225 бойцов. Также были уничтожены восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские военные уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области.