На Кубани объявлена тревога

В Краснодарском крае объявлена угроза авиационной опасности. Об этом сообщило приложении МЧС России о воздушных тревогах, передает ТАСС.

«На территории края объявлена авиационная опасность. Существует угроза падения взрывных устройств», — указано в сообщении.

Уточняется, что гражданам необходимо укрыться в ближайшем защищенном помещении.

Также в Крыму была объявлена ракетная и авиационная тревога.

29 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Ранее над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников.