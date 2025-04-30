В Крыму прозвучал сигнал тревоги

В Крыму объявлена ракетная и авиационная тревога

В Крыму объявлена ракетная и авиационная тревога. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Ракетная опасность в Республике Крым. <…> Авиационная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — указано в сообщении экстренных служб.

Кроме того, движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено по поручению дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

29 апреля Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма.

Также директор ФСБ Александр Бортников рассказал об основных целях Киева во время атак беспилотниками. По его словам, ВСУ активно используют БПЛА и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры России.

Ранее над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников.