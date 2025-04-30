Польша поддержала идею фон дер Ляйен о росте оборонных расходов

Польша запросила у Европейского союза налоговые послабления для повышения оборонных расходов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте министерства финансов Польской республики.

«Польша подала запрос в Еврокомиссию о применении положения об исключении из финансовых норм ЕС <...> Исключение допускает отклонение от рекомендованного Советом ЕС по экономике и финансам уровня расходов в пределах прироста расходов на оборону по сравнению с ситуацией до войны на Украине, но не более 1,5% ВВП», — пояснили в польском минфине.

Таким образом, Польша официально поддержала идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об увеличении расходов на оборону до €800 млрд на общеевропейском уровне через налоговые послабления для членов альянса.

Также Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Валенсии предложила увеличить ВВП Евросоюза на 10% за счет снятия административных барьеров.

Ранее Латвия стала одним из лидеров ЕС по уровню падения ВВП.