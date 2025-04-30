Ведущий Первого канала рассказал о сослуживце, перешедшем на сторону ВСУ

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, журналист Анатолий Кузичев рассказал, что после начала спецоперации его сослуживец с Украины перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью доступно на Rutube.

Телеведущий объяснил, что служил во флоте. По словам Кузичева, он поддерживал общение со своими сослуживцами. В первый день специальной военной операции, с одним из них у ведущего случился сложный телефонный разговор об отношениях РФ и Украины. В частности, собеседник ведущего заявил, что совместными усилиями страны смогут победить «бандеровскую сволочь». Потом, по словам Кузичева, прошло несколько лет, и его сослуживец изменил свое мнение.

«Прошло несколько лет. Он мне звонит и надменным тоном говорит, что «резать русню» теперь и его цель и идеал», — признался Кузичев.

Телеведущий признался, что такое заявление «резануло его по сердцу».

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