Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущий Первого канала рассказал о сослуживце, перешедшем на сторону ВСУ

Ведущий Кузичев заявил, что его сослуживец перешел на сторону ВСУ
close
Roman Chop/AP

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, журналист Анатолий Кузичев рассказал, что после начала спецоперации его сослуживец с Украины перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью доступно на Rutube.

Телеведущий объяснил, что служил во флоте. По словам Кузичева, он поддерживал общение со своими сослуживцами. В первый день специальной военной операции, с одним из них у ведущего случился сложный телефонный разговор об отношениях РФ и Украины. В частности, собеседник ведущего заявил, что совместными усилиями страны смогут победить «бандеровскую сволочь». Потом, по словам Кузичева, прошло несколько лет, и его сослуживец изменил свое мнение.

«Прошло несколько лет. Он мне звонит и надменным тоном говорит, что «резать русню» теперь и его цель и идеал», — признался Кузичев.

Телеведущий признался, что такое заявление «резануло его по сердцу».

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что число ударов украинских войск по мирному населению и гражданским объектам выросло с момента начала диалога России и США по урегулированию конфликта.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский хочет 30-дневного перемирия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами