Зеленский заявил о ночной атаке беспилотников по территории Украины

Зеленский: Украину в ночь на 30 апреля атаковали более 100 российских БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в ночь на 30 апреля территорию страны атаковали более 100 российских беспилотников.

«Более 100 российских ударных дронов [атаковали территорию Украины] за ночь», — написал Зеленский.

По его словам, всего с начала недели Украину атаковали 375 дронов, из них — более 190 «Шахедов».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в городе Шебекино.

Также РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили редкий ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской народной республике.

Дрон сделан из карбона, имеет форму «крыла», оснащен мини-реактивным двигателем.

По предварительным данным, ВСУ применили для нанесения удара ударный беспилотник по типу «крыло» на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 км, рассказал источник.

Ранее ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия.