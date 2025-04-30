Российские военные перехватили новый дрон ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили редкий ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что этот дрон сделан из карбона, имеет форму «крыла», оснащен мини-реактивным двигателем.

По предварительным данным, ВСУ применили для нанесения удара ударный беспилотник по типу «крыло» на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 км, рассказал источник.

Такая модель БПЛА ранее практически не использовалась. Предположительно, ее боевая часть может составлять до 20 кг, а скорость полета достигает до 200 км/ч. Точную модель дрона пока не удалось установить, добавили в силовых структурах.

До этого сообщалось, что ВСУ впервые использовали беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атаки на Елабугу в Татарстане.

Ранее ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия.