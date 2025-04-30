Иностранца приговорили в Барнауле к 13 годам колонии за поддержку террористов

Суд в Барнауле приговорил иностранца к 13 годам колонии за оправдание терроризма

Иностранца приговорили к 13 годам колонии строгого режима за поддержку террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда в Барнауле.

«Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили правоохранительные органы.

Обвиняемый 2004 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В мессенджере Telegram он оправдывал деятельность международной террористической организации, а также распространял фото и видео в группах социальных сетей.

Имя обвиняемого не уточняется.

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