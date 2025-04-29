Медведев назвал наемников ВСУ законной целью для ВС РФ

Любые наемники из западных стран являются законной целью для Вооруженных сил РФ, пока идет специальная военная операция (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Он высказался о ситуации на фронте, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Пока продолжается СВО, законной целью для наших вооруженных сил являются не только [украинские] военнослужащие, но и любые наемники из западных стран, которые воюют на стороне наших врагов», — сказал Медведев.

Он добавил, что российские бойцы относятся к пленным так, как этого требуют нормы международного права. При этом пленные не могут быть освобождены от ответственности «за преступления против человечества».

27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью для телеканала CBS. В ходе беседы с журналистами он заявил, что российские солдаты в рамках СВО наносят удары только по военным объектам или гражданским объектам, которые используются в военных целях. В том числе это касается сооружений и построек, отданных на нужды иностранных наемников и инструкторов из европейских стран.

Ранее российский генерал рассказал, что в рядах ВСУ сократилось число иностранных наемников.