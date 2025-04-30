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Объекты ВСУ на Волчанском направлении попали под удар ВС РФ

Марочко: под Волчанском российские войска нанесли удар по объектам ВСУ
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Кадр из видео/Минобороны РФ

Объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанском направлении попали под удар российских вооруженных сил. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки ВС РФ нанесли ряд комбинированных ударов юго-западнее Волчанска и южнее Старицы. В населенных пунктах Рубежное, Бугаевка и Верхний Салтов Харьковской области бойцы РФ поражали места скопления ВВТ и личного состава противника, ПУ, полевые склады, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — сообщил Марочко.

Он добавил, что успешные удары по объектам ВСУ все чаще стали наноситься БПЛА типа «Молния».

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили редкий ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с реактивным двигателем при попытке атаки в Луганской народной республике.

Отмечается, что этот дрон сделан из карбона, имеет форму «крыла», оснащен мини-реактивным двигателем.

Ранее ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия.

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