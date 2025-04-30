Над Орловской областью уничтожили семь беспилотников

Губернатор Клычков: за ночь над Орловской областью сбили семь дронов ВСУ

В ночь на 30 апреля над Орловской областью сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. В настоящее время на местах происшествий ведутся проверки оперативных служб.

Клычков также поблагодарил силы противовоздушной обороны за защиту региона.

По данным министерства обороны России, в ночь на 30 апреля силы ПВО сбили над регионами страны 34 украинских беспилотника.

В Муроме падение беспилотников стало причиной пожара на предприятии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.