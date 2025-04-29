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СМИ сообщили об обязательной эвакуации в ряде сел Днепропетровской области

ВХ: в четырех селах Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация
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Umit Bektas/Reuters

В ряде населенных пунктов на востоке Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщила «Военная хроника» (ВХ).

«Речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка», — говорится в материале.

Уточняется, что формулировка «обязательная эвакуация» говорит о том, что ситуация в регионе близка к военному либо гуманитарному коллапсу.

При этом факт эвакуации в глубине Днепропетровской области является косвенным подтверждением того, что командование украинской армии не исключает продвижения Вооруженных сил России значительно дальше текущей линии боевого соприкосновения, пишет издание.

11 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины превратили город Днепр в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия.

По словам Рогова, российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выбивая противника в западной части Донецкой народной республики.

Ранее на Западе заявили, что армия РФ наступает по всему фронту.

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