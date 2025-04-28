«Ахмат» ликвидировал несколько групп ВСУ, проникнувших в Белгородскую область

Военные из спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских солдат, которые в последние два дня пытались проникнуть в Белгородскую область и закрепиться на ее территории. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

«Хочу отметить, что в ближайшие два дня мы выявили несколько групп противника, которые оказались на территории Российской Федерации (в Белгородской области). Все они уничтожены», — заявил Алаудинов.

15 апреля сообщалось, что российские войска предотвратили прорыв подразделений ВСУ в Белгородскую область, уничтожив около 50 солдат противника. Кроме украинских бойцов были также ликвидированы инженерная машина разграждения и две бронемашины.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в атаке со стороны Украины принимал участие танк Abrams, которому впоследствии пришлось спешно отступать.

Ранее в ООН высказались об атаке ВСУ на храм Новый Иерусалим в Белгородской области.