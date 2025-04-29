В Смоленской области отразили массированную атаку украинских беспилотников

Анохин: силы РЭБ сбили 15 беспилотников ВСУ на подлете к Смоленской области

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Анохин добавил, что при угрозе атаки беспилотников гражданам рекомендуется избегать открытых пространств, отойти от окон и не снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО). При этом жителям региона не стоит подходить к осколкам сбитых дронов, подчеркнул губернатор.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ продолжают атаки по мирному населению региона. По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара украинского беспилотника по автомобилю ранения получили двое мужчин.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.