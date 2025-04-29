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ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ продолжили атаки по мирному населению, ранены пять человек
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Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки по мирному населению Белгородской области, ранены еще пять человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара украинского беспилотника по автомобилю ранения получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились в местную больницу. Медики диагностировали одному пострадавшему минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и руки, второму — баротравму. Мужчин перевели в городскую больницу №2 в Белгороде. Машина, в которой они находились, сгорела.

Еще одна атака БПЛА на транспортное средство произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое. Женщину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. У автомобиля полностью разбито лобовое стекло и посечен кузов, рассказал Гладков.

На участке автодороги Красная Яруга — Отрадовка дрон ударил по припаркованной машине. Пострадали двое мужчин, находившиеся возле машины, бригада скорой доставила их в областную клиническую больницу. Транспортное средство получило повреждения, добавил губернатор.

Ранее украинский военнопленный рассказал о провале ВСУ в Белгородской области.

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