ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ продолжили атаки по мирному населению, ранены пять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки по мирному населению Белгородской области, ранены еще пять человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара украинского беспилотника по автомобилю ранения получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились в местную больницу. Медики диагностировали одному пострадавшему минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и руки, второму — баротравму. Мужчин перевели в городскую больницу №2 в Белгороде. Машина, в которой они находились, сгорела.

Еще одна атака БПЛА на транспортное средство произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое. Женщину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. У автомобиля полностью разбито лобовое стекло и посечен кузов, рассказал Гладков.

На участке автодороги Красная Яруга — Отрадовка дрон ударил по припаркованной машине. Пострадали двое мужчин, находившиеся возле машины, бригада скорой доставила их в областную клиническую больницу. Транспортное средство получило повреждения, добавил губернатор.

Ранее украинский военнопленный рассказал о провале ВСУ в Белгородской области.