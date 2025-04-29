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Марочко рассказал, что помогло ВС России взять под контроль Дорошовку

Марочко: бреши в обороне ВСУ позволили ВС России взять под контроль Дорошовку
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Взять под контроль Дорошовку в Харьковской области российским военнослужащим позволили бреши в обороне Вооруженных сил Украины около населенного пункта. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что российские военные отмечают все больше брешей обороны в обороне ВСУ в этом районе.

«Наши военнослужащие сейчас нащупывают эти бреши и пробиваются сквозь них, что дает результат», – сказал Марочко.

29 апреля министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области.

23 апреля Минобороны России сообщило об освобождении села Тарасовка в Донецкой народной республике. Освобожденный населенный пункт находится к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее Захарова заявила о планах освобождения всех территорий России под контролем Киева.

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