Российские войска освободили Тарасовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Тарасовка», — указано в сообщении Минобороны.
Освобожденный населенный пункт находится к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе боев за Тарасовку было нанесено поражение пяти механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам территориальной обороны и бригаде национальной гвардии.
Также военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области.
Это последний населенный пункт в Курской области, который находится под оккупацией Вооруженных сил Украины. Основные бои в этом районе ведутся в лесной местности.
Ранее стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области.