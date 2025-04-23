Минобороны сообщило об освобождении села Тарасовка в ДНР

Российские войска освободили Тарасовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Тарасовка», — указано в сообщении Минобороны.

Освобожденный населенный пункт находится к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе боев за Тарасовку было нанесено поражение пяти механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам территориальной обороны и бригаде национальной гвардии.

Также военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области.

Это последний населенный пункт в Курской области, который находится под оккупацией Вооруженных сил Украины. Основные бои в этом районе ведутся в лесной местности.

Ранее стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области.