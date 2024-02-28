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В Киеве разоблачили масштабную схему по хищению военной формы ВСУ

УНИАН: в Киеве задержали украинцев, занимавшихся кражей снаряжения ВСУ

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Global Look Press

В Киеве по подозрению в создании организованной преступной группы, занимавшейся хищениями снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержали трех мужчин. Об этом сообщает УНИАН.

«Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад теробороны Киева», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав ОПГ входили военнослужащие, которые занимались списанием военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

Отмечается, что преступники похищали из части бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обуви и т.д. По предварительным данным, сумма похищенного оценивается в $94 тыс. Точная сумма будет установлена после проведения следственных действий и экспертиз.

До этого украинская полиция задержала «волонтеров», укравших более $1,1 млн под видом сбора денег на дроны для ВСУ.

Ранее на Украине задержали мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили.

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