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На Украине назначили новых заместителей главы Минобороны

Умеров сообщил о назначении трех своих заместителей
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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Правительство Украины назначило трех новых заместителей главы Минобороны страны Рустема Умерова. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так, Сергей Боев назначен первым заместителем министра обороны, сменив на этой должности Ивана Гаврилюка. Боев до этого был замминистра обороны по международному взаимодействию и партнерствам.

Заместителем главы Минобороны по вопросам логистики и закупок стал Николай Шевцов. Он был руководителем Главного управления логистики Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В новой роли его главной задачей будет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями.

Александр Козенко назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. С ноября 2023 года он занимал должность советника Умерова и отвечал за развитие государственной авиации.

Кроме того, завершил работу в должности замминистра обороны Украины Сергей Мельник. Он продолжит работу на другом направлении, «где его опыт будет очень полезен для дальнейшего укрепления» украинского государства, добавил Умеров.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.

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