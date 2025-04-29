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Офицер ВСУ рассказал, как обманывают молодых новобранцев

Лейтенант ВСУ заявил, что 18-летних новобранцев привлекают в армию ложью
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» заявил, что 18-летних новобранцев по программе «Контракт 18–24» привлекают в армию ложью. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Обман заключается в том, что обещанные большие выплаты — не менее миллиона гривен (около двух миллионов рублей. — «Газета.Ru») — в массовом порядке не приходят уже поступившим на службу украинцам.

«Некоторые подразделения морозят людей, аргументируя это тем, что им не давали никаких разъяснений», — написал «Алекс».

До этого заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун в интервью «РБК-Украина» заявил, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем, но это не является причиной для отказа от такой идеи.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами ради спасения демографии.

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