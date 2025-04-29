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В Киргизии высказались об отправке ЗРК С-300 из РФ

Секретарь Совбеза Киргизии Иманкулов: С-300 укрепят ПВО республики
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РИА Новости

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, переданные Киргизии, укрепят систему противовоздушной обороны республики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов, передает ТАСС.

«Эта система новая для нас, конечно, нужна. Мы и дальше будем предпринимать шаги для приобретения других систем. Современный бой и СВО показывают, что превалируют беспилотники. Наши военные изучают этот вопрос, будем и дальше сотрудничать в этом отношении», — сказал он.

28 апреля Иманкулов сообщил, что Киргизия получила от России ЗРК С-300. Он рассказал, что у РФ и Киргизии налажена работа объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Вооружения поступили в качестве одного из элементов этой системы.

Иманкулов отметил, что переданные Россией ЗРК могут представить на военном параде в Бишкеке, который приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В январе глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что между Москвой и Бишкеком отсутствуют политические разногласия, а отношения строятся на полном взаимопонимании и доверии.

Ранее глава МИД Киргизии рассказал о взаимоотношениях с Россией.

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