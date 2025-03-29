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В Севастополе обнаружили нелегальные камеры, снимающие военные объекты

Развожаев: в Севастополе нашли незаконные камеры, снимающие военные объекты
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Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, что в ходе масштабных проверок в городе были найдены незаконно установленные камеры, снимающие военные объекты.

«По результатам были... обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы», — говорится в сообщении.

Он отметил, что силовые структуры продолжат работу по выявлению нелегальных камер в различных частях города.

В субботу, 29 марта, Развожаев сообщил, что в Севастополе начались мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства. По его словам, силовики проверяют документы и контролируют движение автотранспорта. Он уточнил, что в городе проводят обширный комплекс мер, согласованных с оперативным штабом, с целью контроля над миграционными процессами.

Ранее над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников.

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